La Policía trasladó este viernes a José García Rodríguez, alias “Mamut”, de 22 años, al Cuartel General en Hato Rey luego de que fuera capturado como fugitivo en una persecución en la que resultó herido y el pasajero que le acompañaba en una motora perdiera la vida.

García Rodríguez fue arrestado el 21 de noviembre en la PR-536, kilómetro 6.1, en Santa Isabel. Desde entonces, había estado hospitalizado hasta hoy, cuando fue dado de alta para ser fichado y diligenciar, formalmente, su orden de arresto ante el tribunal.

El coronel Carlos Cruz explicó que “Mamut” era buscado desde septiembre, cuando se cortó un grillete que le habían colocado como parte de las condiciones de libertad bajo fianza mientras esperaba por juicio en el caso de un doble asesinato en Coamo, en 2023.

Cruz agregó que, al cabo de la persecución, se le ocupó un arma de fuego -una Glock, modelo 19X, color crema, cargada con 17 municiones- que estaba alterada ilegalmente para disparar de forma automática, en un caso de será procesado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

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Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos, buscaban dar con el paradero de José M. García Rodríguez, de 22 años, quien espera por juicio en un caso de doble asesinato en Coamo en 2023. (Suministrada)

Mientras, Cruz indicó que García Rodríguez esperaba conocer si también enfrentará cargos por provocar la muerte de su pasajero, al chocar la motora contra una patrulla de la Policía durante la mencionada persecución. El pasajero fue identificado como Jael A. Aponte Ortiz, de 21 años.

Los hechos

El juicio contra García Rodríguez está relacionado con hechos reportados el 10 de mayo de 2023, frente al negocio El Chotis, ubicado en la barriada Sambrana, en Coamo.

Según la Policía, García Rodríguez mató a tiros a Nathanael Sánchez Massa, de 22 años, y a Maryaline Rivera Santiago, de 53, e hirió a otro hombre.