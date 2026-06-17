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Final feliz: buena samaritana ayuda a localizar a hombre reportado desaparecido en Aguadilla

Se trata de Eddie Noel Cordero González, de 41 años y vecino de Aguada, quien fue ubicado sano y salvo

17 de junio de 2026 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eddie Noel Cordero González, de 41 años, residente de Aguada, fue localizado en buen estado de salud por el área del Parterre en Aguadilla. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La solidaridad y la atención de una ciudadana fueron claves para que las autoridades lograran localizar sano y salvo a un hombre que había sido reportado como desaparecido en Aguada, confirmó la Policía.

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Todo comenzó cuando la mujer se comunicó con el cuartel de la Policía Municipal de Aguadilla al percatarse de la presencia de Eddie Noel Cordero González, de 41 años, en el área del Parterre de ese municipio.

La llamada permitió que el agente Kevin Velázquez acudiera al lugar y confirmara que, en efecto, se trataba de Cordero González, quien era buscado por sus familiares desde el pasado 13 de junio.

Posteriormente, el oficial trasladó a Cordero González a las instalaciones del cuartel municipal, hasta donde llegó un familiar, que se hizo cargo de él.

Cordero González había sido visto por última vez hace cuatro días, cuando salió a las 7:45 p.m. de la residencia de su padre, en el barrio Cruces, en Aguada.

Como parte de los esfuerzos para dar con su paradero, la Policía difundió una descripción física del hombre. Este fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 5 pies y 8 pulgadas de estatura, unas 130 libras de peso, ojos y cabello marrón. Al momento de su desaparición vestía una camisa oscura, pantalón corto negro y calzado deportivo del mismo color.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICSeguridadDesaparecidos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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