NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan bajo un puente el cuerpo de un hombre en la carretera PR-181 en Trujillo Alto

Al momento, la Policía indicó que el cuerpo de Ángel Gabriel Rodríguez Rodríguez no presenta señales de violencia visibles

4 de diciembre de 2025 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del crimen trascendió que minutos antes del tiroteo dos mujeres habían discutido, pero ese ángulo, o por lo menos su vínculo con el ataque, prácticamente ha sido descartado.
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre fue encontrado bajo el antiguo puente de Trujillo Alto, en la carretera PR-181, confirmó este jueves la Policía de Puerto Rico, que investiga el caso como una “muerte sospechosa”.

Según la información preliminar, la Uniformada fue alertada sobre la situación. Al llegar agentes a la escena, localizaron el cuerpo de un hombre, identificado como Ángel Gabriel Rodríguez Rodríguez, de 56 años.

El cuerpo fue encontrado en un área de terreno bajo la estructura. Al momento, el hombre no presentaba signos de violencia, informó la Uniformada.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y la fiscal Yolanda Morales, están a cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
