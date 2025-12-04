Hallan bajo un puente el cuerpo de un hombre en la carretera PR-181 en Trujillo Alto
Al momento, la Policía indicó que el cuerpo de Ángel Gabriel Rodríguez Rodríguez no presenta señales de violencia visibles
4 de diciembre de 2025 - 4:08 PM
El cuerpo de un hombre fue encontrado bajo el antiguo puente de Trujillo Alto, en la carretera PR-181, confirmó este jueves la Policía de Puerto Rico, que investiga el caso como una “muerte sospechosa”.
Según la información preliminar, la Uniformada fue alertada sobre la situación. Al llegar agentes a la escena, localizaron el cuerpo de un hombre, identificado como Ángel Gabriel Rodríguez Rodríguez, de 56 años.
El cuerpo fue encontrado en un área de terreno bajo la estructura. Al momento, el hombre no presentaba signos de violencia, informó la Uniformada.
La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y la fiscal Yolanda Morales, están a cargo de la investigación.
