Hallan bajo un puente el cuerpo de un hombre en la carretera PR-181 en Trujillo Alto

El cuerpo de un hombre fue encontrado bajo el antiguo puente de Trujillo Alto, en la carretera PR-181, confirmó este jueves la Policía de Puerto Rico, que investiga el caso como una “muerte sospechosa”.

Según la información preliminar, la Uniformada fue alertada sobre la situación. Al llegar agentes a la escena, localizaron el cuerpo de un hombre, identificado como Ángel Gabriel Rodríguez Rodríguez, de 56 años.

El cuerpo fue encontrado en un área de terreno bajo la estructura. Al momento, el hombre no presentaba signos de violencia, informó la Uniformada.