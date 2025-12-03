Hallan cadáver en estado de descomposición en una residencia de Mayagüez
El hallazgo fue reportado por vecinos del barrio Colombia en ese municipio
3 de diciembre de 2025 - 3:30 PM
Un cadáver en estado de descomposición fue hallado, en la mañana del miércoles, dentro de una residencia en el barrio Colombia de Mayagüez, informó la Policía.
Según señala el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 realizada a las 10:53 a.m. alertó a las autoridades sobre una persona muerta en una residencia en la calle Ensanches, intersección con la calle Príncipe en el mencionado barrio.
Al llegar, los agentes encontraron en el interior de la casa el cuerpo sin vida, y en estado de descomposición, de una persona que, hasta el momento, no ha sido identificada.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal Jiménez, se hicieron cargo de la investigación.
