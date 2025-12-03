Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cadáver en estado de descomposición en una residencia de Mayagüez

El hallazgo fue reportado por vecinos del barrio Colombia en ese municipio

3 de diciembre de 2025 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La Policía en Mayagüez informó sobre el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en una residencia del barrio Colombia.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado, en la mañana del miércoles, dentro de una residencia en el barrio Colombia de Mayagüez, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según señala el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 realizada a las 10:53 a.m. alertó a las autoridades sobre una persona muerta en una residencia en la calle Ensanches, intersección con la calle Príncipe en el mencionado barrio.

Al llegar, los agentes encontraron en el interior de la casa el cuerpo sin vida, y en estado de descomposición, de una persona que, hasta el momento, no ha sido identificada.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal Jiménez, se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsMayagüezCadáveresPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: