Hallan cuerpo en estado de descomposición en Guayanilla

Agentes de la Policía investigan el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición de un hombre en la carretera 132, frente a la iglesia Manantial de Amor, en Guayanilla.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el querellante manifestó que, alrededor de su hogar, percibió un fuerte hedor.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado.

Al momento, las autoridades desconocen la causa de muerte.