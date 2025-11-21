Hallan cuerpo en estado de descomposición en Guayanilla
Pertenece a un hombre y el querellante manifestó que percibió un fuerte hedor alrededor de su hogar
21 de noviembre de 2025 - 8:22 AM
Agentes de la Policía investigan el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición de un hombre en la carretera 132, frente a la iglesia Manantial de Amor, en Guayanilla.
De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el querellante manifestó que, alrededor de su hogar, percibió un fuerte hedor.
Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado.
Al momento, las autoridades desconocen la causa de muerte.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos.
