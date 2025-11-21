Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Guayanilla

Pertenece a un hombre y el querellante manifestó que percibió un fuerte hedor alrededor de su hogar

21 de noviembre de 2025 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía investigan el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición de un hombre en la carretera 132, frente a la iglesia Manantial de Amor, en Guayanilla.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, el querellante manifestó que, alrededor de su hogar, percibió un fuerte hedor.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado.

Al momento, las autoridades desconocen la causa de muerte.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuayanilla
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: