Hallan el cuerpo baleado de un hombre en un callejón en Carolina

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este jueves, en Carolina.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:33 de la mañana, en el callejón Belén Ayala del barrio Sabana Abajo.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y un fiscal llegaban a la escena para hacerse cargo de la pesquisa.