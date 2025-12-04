Opinión
Hallan el cuerpo baleado de un hombre en un callejón en Carolina

La Policía indicó que fue encontrado en el barrio Sabana Abajo

4 de diciembre de 2025 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios de San Juan, ocupó como evidencia tres casquillos de rifle AK-47 y otros tres adicionales deformados. (Archivo)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 420 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 453 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este jueves, en Carolina.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:33 de la mañana, en el callejón Belén Ayala del barrio Sabana Abajo.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y un fiscal llegaban a la escena para hacerse cargo de la pesquisa.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 420 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 453 registrados a la misma fecha en el 2024.

Noticias
