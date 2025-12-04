Hallan el cuerpo baleado de un hombre en un callejón en Carolina
La Policía indicó que fue encontrado en el barrio Sabana Abajo
4 de diciembre de 2025 - 9:18 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este jueves, en Carolina.
Los hechos fueron reportados a eso de las 8:33 de la mañana, en el callejón Belén Ayala del barrio Sabana Abajo.
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y un fiscal llegaban a la escena para hacerse cargo de la pesquisa.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 420 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 453 registrados a la misma fecha en el 2024.
