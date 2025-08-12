Hallan cadáver de septuagenario dentro de apartamento en antigua égida en Río Piedras

Una persona muerta y en aparente estado de descomposición fue encontrada en la tarde del lunes dentro de uno de los apartamentos del condominio que albergaba la antigua égida Leopoldo Figueroa, en la calle De Diego, en Río Piedras.

Según un informe de la Policía, la persona fue identificada como Rubén D. Lerbous, de 72 años, quien fue encontrado en el dormitorio de una de las unidades luego de que se percibiera un fuerte hedor en el piso siete.

En el lugar no se observaron signos de violencia.

El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

El condominio Leopoldo Figueroa fue eje de controversia en el 2024 cuando, en dos meses, se reportó la muerte de tres hombres.

“Eso es lo más que hay aquí (personas abandonadas), porque es que aquí no atienden a nadie. Aquí, la administración (del complejo) ni (la Administración de) Vivienda Pública visitan a ninguno de los encamados que hay aquí, y hay como 10 encamados. Ese es el problema de aquí”, dijo a El Nuevo Día en ese momento Honésimo Ramírez, un residente que, entonces, llevaba 13 años en el edificio.

