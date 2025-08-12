Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hallan cadáver de septuagenario dentro de apartamento en antigua égida en Río Piedras

El condominio Leopoldo Figueroa fue eje de controversia en 2024 tras la muerte de varios adultos mayores

12 de agosto de 2025 - 8:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una persona muerta y en aparente estado de descomposición fue encontrada en la tarde del lunes dentro de uno de los apartamentos del condominio que albergaba la antigua égida Leopoldo Figueroa, en la calle De Diego, en Río Piedras.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, la persona fue identificada como Rubén D. Lerbous, de 72 años, quien fue encontrado en el dormitorio de una de las unidades luego de que se percibiera un fuerte hedor en el piso siete.

En el lugar no se observaron signos de violencia.

El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

El condominio Leopoldo Figueroa fue eje de controversia en el 2024 cuando, en dos meses, se reportó la muerte de tres hombres.

“Eso es lo más que hay aquí (personas abandonadas), porque es que aquí no atienden a nadie. Aquí, la administración (del complejo) ni (la Administración de) Vivienda Pública visitan a ninguno de los encamados que hay aquí, y hay como 10 encamados. Ese es el problema de aquí”, dijo a El Nuevo Día en ese momento Honésimo Ramírez, un residente que, entonces, llevaba 13 años en el edificio.

La institución estuvo bajo escrutinio de Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes y el Departamento de la Familia admitió que había recibido referidos sobre las condiciones de vida de los residentes del lugar.

Tags
Breaking NewsRío PiedrasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: