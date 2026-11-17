Un hombre que forzó una cerradura y logró salir por una ventana del octavo piso del Hospital Damas, en Ponce, se encuentra sano y salvo dentro de la institución.

Así lo confirmó la relacionista pública del hospital, Mabel Pola.

“La situación de emergencia fue atendida. La persona ya se encuentra fuera de peligro”, afirmó.

Pola también agradeció a las agencias de ley y orden que acudieron a la escena y colaboraron para salvaguardar la seguridad del joven.

El hospital se negó a ofrecer detalles sobre las razones por las que el hombre recibía atención médica, con el fin de proteger su derecho a la privacidad.

Por su parte, la oficial de prensa de la Comandancia de Ponce, Mary Burgos, indicó que a la escena acudieron agentes de la Policía, personal del Cuerpo de Bomberos y representantes de otras agencias de seguridad.

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Más temprano, Pola había informado que la situación se atendía con prioridad absoluta a la protección de la vida.

“El personal, en coordinación con las autoridades y el equipo especializado, está trabajando para manejar la situación dando prioridad absoluta a la protección de la vida y la integridad de todas las personas que están involucradas. Por respeto a la privacidad de la persona y su familia y la sensibilidad de las circunstancias no podemos ofrecer ninguna información adicional en este momento”, expresó entonces.

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