Tres individuos se apropiaron de $20,000 en efectivo de un supermercado en la PR-690 del barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta, durante un escalamiento perpetrado en la madrugada del martes.

Según un informe de la Policía, los sospechosos forzaron una puerta de metal en la parte posterior del supermercado L-A Supermarket y lograron acceso al negocio.

Además, en medio del robo, ocasionaron daños a 11 máquinas tragamonedas, dos cajas registradoras y una caja fuerte.

También se llevaron mercancía del supermercado, aunque la cantidad y valor no fue determinada, y causaron daños a un cajero automático para, aparentemente, sacarle dinero.