29 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hurtan arma de fuego, municiones y $10,000 en efectivo del estacionamiento de un supermercado en Juana Díaz

La Policía indicó que el auto del querellante se encontraba estacionado en lugar

29 de agosto de 2025 - 8:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como parte de la investigación, se espera que se le tome una declaración jurada al policía del precinto de Río Piedras que atendió la querella inicial y entrevistó brevemente a la víctima. (GFR Media)
Desconocidos lograron acceso a un vehículo estacionado de donde cargaron con un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un arma de fuego con dos cargadores, municiones y $10,000 en efectivo fueron hurtados en la tarde del jueves de un vehículo en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la carretera PR-149 en Juana Díaz, informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

El informe preliminar señaló que la apropiación ilegal fue reportada a las 3:45 de la tarde.

Según denunció el querellante, desconocidos forzaron la puerta lateral derecha de una guagua Chevrolet Express blanca y se llevaron una pistola Glock cargar con una pistola subcompacta Glock G30 calibre .45, así como dos cargadores con 15 municiones cada uno.

Además, los ladrones se apropiaron de $10,000 en una cartera de cintura negra marca Coach que estaba en interior del automóvil.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce para que continúen con la investigación.

Tags
Breaking NewsRobosSupermercados EconoJuana DíazPolicía de Puerto RicoCICArmas de fuego
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
