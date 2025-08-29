Hurtan arma de fuego, municiones y $10,000 en efectivo del estacionamiento de un supermercado en Juana Díaz
La Policía indicó que el auto del querellante se encontraba estacionado en lugar
29 de agosto de 2025 - 8:29 PM
29 de agosto de 2025 - 8:29 PM
Un arma de fuego con dos cargadores, municiones y $10,000 en efectivo fueron hurtados en la tarde del jueves de un vehículo en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la carretera PR-149 en Juana Díaz, informó el Negociado de la Policía.
El informe preliminar señaló que la apropiación ilegal fue reportada a las 3:45 de la tarde.
Según denunció el querellante, desconocidos forzaron la puerta lateral derecha de una guagua Chevrolet Express blanca y se llevaron una pistola Glock cargar con una pistola subcompacta Glock G30 calibre .45, así como dos cargadores con 15 municiones cada uno.
Además, los ladrones se apropiaron de $10,000 en una cartera de cintura negra marca Coach que estaba en interior del automóvil.
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce para que continúen con la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: