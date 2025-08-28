Opinión
28 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con menos de dos horas de diferencia: reportan robos en estacionamiento de centro comercial en Ponce

A pesar de la proximidad de los hechos, la Policía descarta que ambos casos estén relacionados

28 de agosto de 2025 - 3:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la división de Robos de San Juan se encargarán de la pesquisa.(Archivo)
Un robo y una apropiación ilegal se reportaron con menos de dos horas de diferencia en el estacionamiento del centro comercial, Plaza del Caribe, en Ponce.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un robo y una apropiación ilegal fueron reportados en la tarde del miércoles, con menos de dos horas de diferencia, en el estacionamiento del centro comercial en Ponce, infirmó la Policía de Puerto Rico.



Según el reporte preliminar, las autoridades investigan el hurto de un arma de fuego del interior de un vehículo que estaba estacionado en el centro comercial, frente al local del restaurante asiático PF Chang’s, en Plaza del Caribe, a eso de las 7:58 p.m. de este miércoles.

El perjudicado indicó que desconocidos rompieron la parte posterior de la manija de la puerta del conductor de una guagua tipo pickup, marca Ford 150 de 2020, logrando acceso al interior y apropiándose de una pistola Springfied, modelo Hellcat, calibre .09 milímetros, cargada con 16 municiones. El querellante posee licencia para portar el arma.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce para continuar con la investigación.

Por otro lado, un robo fue reportado con poco menos de dos horas de diferencia, a eso de las 6:40 de la tarde, en el estacionamiento G-4, frente al local de Starbucks, en el mencionado centro comercial.

El querellante indicó que mantuvo contacto con un individuo a través de las redes sociales y acordaron verse en el lugar para realizar una compraventa. Una vez en el estacionamiento, el perjudicado indicó que dos individuos vestidos de negro lo empujaron contra la puerta de su vehículo y le arrebataron una cadena de oro de 10 kilates y de 28 pulgadas de diámetro.

Acto seguido los asaltantes se marcharon del lugar en un auto Toyota, color azul.

Referente a este último caso, el teniente Germán Aponte, director de la División de Robos de la Policía en Ponce indicó que se tienen dos personas en custodia relacionadas a este caso.

“Inmediatamente que fuimos notificados se activó al personal de la División de Robos y ayer mismo se arrestó a un sospechoso identificado como Xavier Torres Rivera, de 20 años y residente en Adjuntas. Se recuperó la cadena de oro, que está valorada en $1,500″, confirmó el teniente a El Nuevo Día.

“Se arrestó hoy a otra persona relacionado a este robo, que entendemos actuó en mutuo acuerdo con el sospechoso que arrestamos ayer (miércoles) para cometer el robo”, añadió, aunque no identifico al segundo sospechoso ya que aún se encuentra en la etapa de entrevista.

A pesar de la proximidad de ambos incidentes, tanto en el lugar como en la hora, el teniente Aponte aseguró que no guardan relación.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
