Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en residencial de Gurabo

Las autoridades fueron alertadas sobre un herido de bala

1 de marzo de 2026 - 3:52 PM

En la escena se levantaron como evidencia varios casquillos de bala calibre .40. (archivo)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 80 asesinatos en lo que va de este año, siete menos que los 87 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Un hombre fue asesinado en la tarde de este domingo en Gurabo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 2:10 p.m., frente al edificio 3 del residencial Luis del Carmen Echevarría.

Según la información suministrada en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron los agentes, encontraron en el suelo a un hombre sin signos de vida. Fue identificado posteriormente por familiares como Axel A. Santiago Malavé, de 25 años.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Carolyn Agosto del distrito de Gurabo refiriendo la querella a la División de Homicidios quienes se hicieron cargo de dicha pesquisa en unión al fiscal Dennis Soto de la fiscalía de Caguas.

Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
