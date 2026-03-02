Identifican a hombre asesinado en residencial de Gurabo

Un hombre fue asesinado en la tarde de este domingo en Gurabo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 2:10 p.m., frente al edificio 3 del residencial Luis del Carmen Echevarría.

Según la información suministrada en el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron los agentes, encontraron en el suelo a un hombre sin signos de vida. Fue identificado posteriormente por familiares como Axel A. Santiago Malavé, de 25 años.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Carolyn Agosto del distrito de Gurabo refiriendo la querella a la División de Homicidios quienes se hicieron cargo de dicha pesquisa en unión al fiscal Dennis Soto de la fiscalía de Caguas.