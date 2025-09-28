Identifican a hombre que murió ahogado en playa de Arecibo
Los hechos fueron reportados a la 1:30 p.m. del sábado en la playa El Faro
Una muerte por aparente ahogamiento fue reportada en la tarde de este sábado en la playa El Faro de Arecibo, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una persona observó a un hombre en el agua, cerca de unas boyas, que parecía confrontar problemas. La persona llegó nadando hasta donde estaba el hombre y logró sacarlo del agua.
Sin embargo, al llegar a la orilla, paramédicos de un servicio privado confirmaron la ausencia de signos vitales.
El hombre fue identificado por un familiar como Ángel Antonio Marrero Archilla, de 49 años y residente de Morovis.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y la fiscal Daisy Quintero Hernández están a cargo de la investigación.
