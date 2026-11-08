Identifican a hombre que murió baleado en negocio en Loíza

El hombre que murió baleado la noche del viernes en el negocio Equino Sport Bar, ubicado en la urbanización Villas de Loíza, fue identificado este domingo por la Policía.

El occiso fue identificado como Baeily Omar Rivera Sanjurjo de 46 años, residente de Loíza.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron a eso de las 11:14 p.m. del pasado viernes. Las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al negocio, los agentes encontraron el cuerpo del hombre, que presentaba múltiples heridas de bala. La Policía indicó que murió en el acto.

Las circunstancias que rodean estos hechos continúan bajo investigación.