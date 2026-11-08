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Identifican a hombre que murió baleado en negocio en Loíza

Los hechos, según la Policía, ocurrieron en un negocio ubicado en la urbanización Villas de este municipio

7 de noviembre de 2026 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el asesinato. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El hombre que murió baleado la noche del viernes en el negocio Equino Sport Bar, ubicado en la urbanización Villas de Loíza, fue identificado este domingo por la Policía.

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El occiso fue identificado como Baeily Omar Rivera Sanjurjo de 46 años, residente de Loíza.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron a eso de las 11:14 p.m. del pasado viernes. Las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al negocio, los agentes encontraron el cuerpo del hombre, que presentaba múltiples heridas de bala. La Policía indicó que murió en el acto.

Las circunstancias que rodean estos hechos continúan bajo investigación.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga el asesinato.

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Breaking NewsAsesinatosLoízaPolicía de Puerto Rico
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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