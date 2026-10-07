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Individuo en motora agrede y asalta a una mujer en Miramar

La perjudicada sufrió laceraciones en sus brazos y piernas luego de que el enmascarado la lanzara al suelo

7 de octubre de 2026 - 8:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El informe preliminar de la Policía sostiene que la perjudicada se encontraba cerca de un pequeño estacionamiento en la calle Estado, en San Juan. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer sufrió laceraciones en sus piernas y brazos luego de que un individuo enmascarado la lanzara al suelo y le arrebatara su cartera la noche del martes en Miramar, en San Juan.

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El informe preliminar de la Policía sostiene que la perjudicada se encontraba cerca de un pequeño estacionamiento en la calle Estado cuando un hombre a bordo de una motora se le acercó, la lanzó al suelo y le quitó la cartera mediante la fuerza.

Según la Uniformada, la cartera, tipo wallet y de la marca Coach, contenía medicamentos, varias tarjetas de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta del plan médico, documentos personales y otras pertenencias.

El agente Flores, adscrito al Precinto de Calle SJ Santurce, investiga los hechos.

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Breaking NewsSan JuanPolicía de Puerto RicoRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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