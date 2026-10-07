Individuo en motora agrede y asalta a una mujer en Miramar

Una mujer sufrió laceraciones en sus piernas y brazos luego de que un individuo enmascarado la lanzara al suelo y le arrebatara su cartera la noche del martes en Miramar, en San Juan.

El informe preliminar de la Policía sostiene que la perjudicada se encontraba cerca de un pequeño estacionamiento en la calle Estado cuando un hombre a bordo de una motora se le acercó, la lanzó al suelo y le quitó la cartera mediante la fuerza.

Según la Uniformada, la cartera, tipo wallet y de la marca Coach, contenía medicamentos, varias tarjetas de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta del plan médico, documentos personales y otras pertenencias.