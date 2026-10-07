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Hombre se detiene en una gasolinera de Caguas y termina víctima de un “carjacking”

Dos individuos enmascarados y armados lo despojaron de su vehículo

7 de octubre de 2026 - 7:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas investigan los hechos. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 56 años reportó haber sido víctima de un “carjacking” la noche del martes tras detenerse en una gasolinera, en Caguas.

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La Policía indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 10:20 p.m. en el garaje Texaco, ubicado en el kilómetro 20.7, de la PR-172.

Según la Uniformada, la víctima sostuvo que, mientras se encontraba en el mencionado lugar, dos individuos enmascarados y armados lo despojaron de su vehículo Nissan Kicks, color blanco, del año 2018, con número de tablilla JDU-442.

Tras cometer el robo, las autoridades informaron que los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico al perjudicado.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas investigan los hechos.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCaguasCarjacking
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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