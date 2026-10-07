Hombre se detiene en una gasolinera de Caguas y termina víctima de un “carjacking”

Un hombre de 56 años reportó haber sido víctima de un “carjacking” la noche del martes tras detenerse en una gasolinera, en Caguas.

La Policía indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 10:20 p.m. en el garaje Texaco, ubicado en el kilómetro 20.7, de la PR-172.

Según la Uniformada, la víctima sostuvo que, mientras se encontraba en el mencionado lugar, dos individuos enmascarados y armados lo despojaron de su vehículo Nissan Kicks, color blanco, del año 2018, con número de tablilla JDU-442.

Tras cometer el robo, las autoridades informaron que los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico al perjudicado.