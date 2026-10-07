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Asesinan a balazos a un hombre en Hato Rey

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona sobre el pavimento

7 de octubre de 2026 - 7:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 41 años fue asesinado a balazos durante la noche del martes en la calle 5 de la barriada Las Monjas, en Hato Rey, informó la Policía.

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De acuerdo con la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada sobre el pavimento en el lugar antes mencionado.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de Noel Morales Medina, quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

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Breaking NewsHato ReySan JuanAsesinatosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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