Asesinan a balazos a un hombre en Hato Rey

Un hombre de 41 años fue asesinado a balazos durante la noche del martes en la calle 5 de la barriada Las Monjas, en Hato Rey, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada sobre el pavimento en el lugar antes mencionado.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de Noel Morales Medina, quien presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.