La Policía Municipal de Carolina obtuvo una orden de registro y allanamiento para inspeccionar el vehículo del hombre arrestado el miércoles tras una persecución que culminó en el expreso Román Baldorioty de Castro.

El capitán Rubén Moyeno, comisionado de la Policía Municipal de Carolina, explicó a Telenoticias (Telemundo), que un can adiestrado para detectar armas de fuego marcó la parte posterior del Nissan Altima gris mientras la Unidad Canina se encontraba en la escena el miércoles.

“Tenemos la orden de registro y allanamiento para verificar el vehículo”, indicó Moyeno. Al momento de la entrevista, los agentes se disponían a diligenciarla.

El comisionado también indicó que, como parte de la investigación, la Policía constató que contra el conductor pesaban dos órdenes de arresto emitidas en Estados Unidos, relacionadas con sustancias controladas y el presunto incumplimiento de condiciones que se le habían impuesto.

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Moyeno no precisó de qué estados procedían las órdenes.

“Ahora nos resta diligenciar la orden de registro y allanamiento y, de acuerdo con lo que encontremos, vamos a consultar el caso con el fiscal para la posible radicación de cargos”, sostuvo.

La consulta abarcaría tanto los hechos del miércoles como el resultado del registro.

Moyeno había indicado el miércoles a El Nuevo Día que, según la pesquisa preliminar, los agentes le ordenaron al conductor detenerse luego de que presuntamente rebasara una luz roja.

La persecución comenzó en Carolina, se extendió hasta el puente Dos Hermanos, en San Juan, y continuó de regreso hacia Carolina.

Frente al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, el hombre presuntamente perdió el control del auto, impactó una valla y chocó contra otro vehículo. La conductora del otro automóvil resultó ilesa.

El hombre abandonó el Nissan y huyó a pie hasta que los agentes lo arrestaron.