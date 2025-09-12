Opinión
12 de septiembre de 2025
NoticiasSeguridad
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intervienen con 66 personas con estatus migratorio no definido en el Pasaje de Mona

La Guardia Costera indicó que entre las personas intervenidas se encontraban 48 dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos

12 de septiembre de 2025 - 10:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Guardia Costera interceptó una embarcación en el Pasaje de Mona con 66 personas que se presume se dirigían hacia Puerto Rico. (Suministrada/USCG)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Guardia Costera repatrió a 66 extranjeros a la ciudad de San Pedro de Macorís, en la República Dominicana, que viajaban en una embarcación que fue intervenida en aguas del canal de La Mona con la intención, presuntamente, de desembarcar en las costas de Puerto Rico.

Los 41 hombres y siete mujeres de nacionalidad dominicana, los13 hombres y tres mujeres de nacionalidad haitiana, y dos hombres que dijeron ser de Rumania, fueron entregados bajo la custodia de la Armada de República Dominicana, indica una comunicación escrita enviada por la Oficina de Prensa del USCG.

La intervención ocurrió durante la mañana del pasado martes, después que efectivos de la División Aérea y Marina del Caribe del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaran la embarcación improvisada durante un patrullaje de rutina en aguas al noreste de Aguadilla.

La Guardia Costera intercepto una embarcación en el Pasaje de Mona con 66 personas que se presume se dirigían hacia Puerto Rico.
La Guardia Costera intercepto una embarcación en el Pasaje de Mona con 66 personas que se presume se dirigían hacia Puerto Rico. (Suministrada/USCG)

La Guardia Costera asignó al guardacostas Heriberto Hernández para responder a la situación. Una vez en el lugar, la tripulación desplegó una lancha que interceptó la embarcación sospechosa. luego de abordar, los 66 inmigrantes fueron procesados para determinar su identidad y se les proporciona alimento, agua, refugio y atención médica básica.

“Continuaremos patrullando rigurosamente el Pasaje de la Mona para detectar y disuadir la migración irregular e ilegal y salvar vidas. A cualquiera que esté pensando en participar en una travesía ilegal: ¡no se haga a la mar! Las personas podrían estar sujetas a un posible proceso penal o ser repatriadas a su país de origen o de origen”, indicó el capitán Luis J. Rodríguez, comandante del Sector San Juan de la Guardia Costera.

La USCG aseguró mantiene una presencia continua con recursos aéreos, terrestres y marítimos en el Estrecho de Florida, el Paso de Barlovento, el Paso de la Mona y el Mar Caribe.

