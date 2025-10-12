Investigan agresión en Bayamón en la que un hombre resultó herido de bala y un perro murió

La Policía de Puerto Rico investiga un incidente reportado a la 1:59 a.m. de este sábado en el que un hombre resultó herido de bala y un perro murió en el residencial Villas de Monterrey en Bayamón.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes hallaron a un hombre, de 36 años, herido de bala en el muslo, cerca del Edificio A-29.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria en condición delicada.

Según la Policía, el sospechoso de la agresión no solo disparó contra el hombre, sino también contra un perro que se le enfrentó en medio del incidente. En consecuencia, el can falleció.

De momento, no se ha arrestado a ningún individuo relacionado a estos hechos.