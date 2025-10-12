Opinión
12 de octubre de 2025
79°nublado
Investigan agresión en Bayamón en la que un hombre resultó herido de bala y un perro murió

El incidente se reportó a la 1:59 a.m. en el residencial Villas de Monterrey

12 de octubre de 2025 - 8:14 PM

El cuerpo de la occisa fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.
El cuerpo de la occisa fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un incidente reportado a la 1:59 a.m. de este sábado en el que un hombre resultó herido de bala y un perro murió en el residencial Villas de Monterrey en Bayamón.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes hallaron a un hombre, de 36 años, herido de bala en el muslo, cerca del Edificio A-29.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria en condición delicada.

Según la Policía, el sospechoso de la agresión no solo disparó contra el hombre, sino también contra un perro que se le enfrentó en medio del incidente. En consecuencia, el can falleció.

De momento, no se ha arrestado a ningún individuo relacionado a estos hechos.

El caso fue investigado preliminarmente por agentes del precinto de Bayamón Oeste y referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Breaking News Bayamón Agresiones Policía de Puerto Rico Seguridad CIC
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
Noticias
