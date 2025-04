“Lo que no entiendo del caso es que si nosotros somos las víctimas, por qué razón se llevan al cuñado preso. ¿No se supone que la Ley 168 nos proteja? No se supone que la Policía nos vea como las víctimas y (no) al herido, que gracias a Dios no está muerto porque esa no es la intención, sino protegernos de una situación que podía ocurrir”, abundó.