NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan robo de una casa rodante en Toa Baja

La Policía solicitó ayuda ciudadana para encontrarla

9 de febrero de 2026 - 12:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El "camper" robado fue descrito como de marca Prime Time, modelo Tracer de color gris del año 2022. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el robo de un “camper”, o casa rodante, ocurrido en Toa Baja en diciembre pasado, informó la Policía.

En un comunicado de prensa, la Uniformada divulgó imágenes de la propiedad para solicitar ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero.

Según el informe policíaco, se trata de una “casa rodante marca Prime Time, modelo Tracer de color gris del año 2022, (tablilla 193593A) y con el número de serie 5ZT2TRBXNB521053”.

En el documento, se detalló que fue robada el pasado 18 de diciembre del 2025, del kilómetro 19.2 de la PR-2 en Toa Baja.

La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón “continúa con la investigación y solicita la cooperación ciudadana para localizar esta casa de recreación”.

“Si alguien tiene información que ayude a esclarecer el caso, favor de llamar a la línea de la Policía de Puerto Rico marcando el 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424 extensión 1610, 1571 y 1452”, acotó.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsRobosToa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
