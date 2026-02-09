Investigan robo de una casa rodante en Toa Baja
La Policía solicitó ayuda ciudadana para encontrarla
9 de febrero de 2026 - 12:23 PM
9 de febrero de 2026 - 12:23 PM
Las autoridades investigan el robo de un “camper”, o casa rodante, ocurrido en Toa Baja en diciembre pasado, informó la Policía.
En un comunicado de prensa, la Uniformada divulgó imágenes de la propiedad para solicitar ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero.
Según el informe policíaco, se trata de una “casa rodante marca Prime Time, modelo Tracer de color gris del año 2022, (tablilla 193593A) y con el número de serie 5ZT2TRBXNB521053”.
En el documento, se detalló que fue robada el pasado 18 de diciembre del 2025, del kilómetro 19.2 de la PR-2 en Toa Baja.
La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón “continúa con la investigación y solicita la cooperación ciudadana para localizar esta casa de recreación”.
“Si alguien tiene información que ayude a esclarecer el caso, favor de llamar a la línea de la Policía de Puerto Rico marcando el 787-343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, llamando al 787-269-2424 extensión 1610, 1571 y 1452”, acotó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: