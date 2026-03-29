Investigan si fue atropellado: hallan cuerpo de un sexagenario en una carretera de Rincón

La Policía investiga la causa de la muerte de un hombre encontrado sobre el pavimento en la madrugada de este domingo, en Rincón.

Los hechos fueron reportados a las 1:36 a.m., en la PR-115, kilometro 14.5, en el barrio Ensenada.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en pavimento.

El informe policíaco indicó que “el hombre identificado como Rodolfo Valentín Acosta de 61 años, residente de Rincón, fue transportado en ambulancia al Centro Médico de Mayagüez, donde el médico de turno certificó su muerte”.

El caso fue registrado inicialmente como una “muerte sin causa determinada”, pero, posteriormente, en el hospital, se observaron unas heridas que no concordaban necesariamente con una caída.

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