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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan si fue atropellado: hallan cuerpo de un sexagenario en una carretera de Rincón

Buscan corroborar la naturaleza de las heridas observadas en el cadáver del hombre

29 de marzo de 2026 - 10:48 AM

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Los hechos fueron reportados a las 1:36 a.m., en la carretera PR-115, kilometro 14.5, en el barrio Ensenada, en Rincón. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga la causa de la muerte de un hombre encontrado sobre el pavimento en la madrugada de este domingo, en Rincón.

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Los hechos fueron reportados a las 1:36 a.m., en la PR-115, kilometro 14.5, en el barrio Ensenada.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en pavimento.

El informe policíaco indicó que “el hombre identificado como Rodolfo Valentín Acosta de 61 años, residente de Rincón, fue transportado en ambulancia al Centro Médico de Mayagüez, donde el médico de turno certificó su muerte”.

El caso fue registrado inicialmente como una “muerte sin causa determinada”, pero, posteriormente, en el hospital, se observaron unas heridas que no concordaban necesariamente con una caída.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales investiga si existen cámaras de seguridad para corroborar si fue un caso de atropello por algún conductor que abandonó la escena (“hit and run”).

El agente Ángel J. Morales Acevedo, adscrito a la División de Homicidios Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Carlos R. Hernández Minguela y junto a la fiscal Jeanevy Avilés, tienen a su cargo la pesquisa.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsRincón
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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