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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llamada de terror: le hacen creer que secuestraron a su hija y entrega $10,500

Un hombre de 50 años denunció que fue extorsionado en Juncos

27 de marzo de 2026 - 1:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El caso es investigado por agentes adscritos a la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, quienes continúan con la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 50 años denunció que fue extorsionado tras recibir una llamada en la que le aseguraron que su hija había sido secuestrada y le exigieron $10,500 para no hacerle daño.

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Los hechos fueron reportados durante la tarde del jueves en la carretera PR-31, en jurisdicción del municipio de Juncos, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el perjudicado indicó que, tras recibir la llamada, el individuo le dio instrucciones específicas para entregar el dinero.

Ante la amenaza, la víctima acudió a una institución bancaria, donde retiró el dinero en efectivo, y posteriormente, se trasladó hasta la parte posterior de un centro comercial en Caguas.

Una vez en el lugar, dejó el dinero dentro de un sobre y se marchó, conforme a las instrucciones comunicadas por el presunto secuestrador.

El caso es investigado por agentes adscritos a la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, quienes continúan con la pesquisa.

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Breaking NewsJuncosPolicía de Puerto RicoSecuestrosExtorsión
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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