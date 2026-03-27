Llamada de terror: le hacen creer que secuestraron a su hija y entrega $10,500

Un hombre de 50 años denunció que fue extorsionado tras recibir una llamada en la que le aseguraron que su hija había sido secuestrada y le exigieron $10,500 para no hacerle daño.

Los hechos fueron reportados durante la tarde del jueves en la carretera PR-31, en jurisdicción del municipio de Juncos, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, el perjudicado indicó que, tras recibir la llamada, el individuo le dio instrucciones específicas para entregar el dinero.

Ante la amenaza, la víctima acudió a una institución bancaria, donde retiró el dinero en efectivo, y posteriormente, se trasladó hasta la parte posterior de un centro comercial en Caguas.

Una vez en el lugar, dejó el dinero dentro de un sobre y se marchó, conforme a las instrucciones comunicadas por el presunto secuestrador.