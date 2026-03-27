Encuentran el cuerpo baleado de un hombre en el patio de una residencia en Juana Díaz

Un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes en el sector Las Viudas, del barrio Jacaguas, en Juana Díaz, informó la Policía.

Según la información preliminar de la Uniformada, policías municipales fueron alertados sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el patio de una residencia el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.