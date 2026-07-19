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Muere conductor en accidente de tránsito en Camuy

La Policía investiga los hechos ocurridos en horas de la tarde del domingo

19 de julio de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sargento William Méndez Guzmán, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, se hizo cargo de la investigación. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un conductor murió esta tarde tras sufrir un accidente de tránsito mientras transitaba por la carretera PR-485 del barrio Yeguada, en Camuy.

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Según información preliminar de la Policía, el conductor de un vehículo marca Jeep color vino, el cual no ha sido identificado, y el conductor de una guagua F-150 color gris transitaban en dirección opuesta por la mencionada vía de rodaje.

Al chocar, el conductor del Jeep salió expulsado, cayó pavimento y sufrió heridas de gravedad, por lo que fue transportado al Hospital Pavía de Arecibo, donde falleció”, detalla el reporte policial.

La Policía no precisó la identidad de ambos conductores, ni detalles sobre la condición del conductor de la guagua F-150.

El sargento William Méndez Guzmán, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, se hizo cargo de la investigación, junto al fiscal de tuno.

La Uniformada exhortó a los conductores a manejar con precaución y a tomar rutas alternas, ya que la carretera permanecerá cerrada hasta que culmine la pesquisa.

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