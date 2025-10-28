Muere persona que realizaba labores de ornato en Caguas tras ser atropellado
La víctima fue transportada al hospital Menonita donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales
28 de octubre de 2025 - 3:04 PM
Una persona que realizaba labores de ornato en la carretera PR-195, en Caguas, murió en la mañana de este martes luego de ser impactado por un vehículo, informó la Policía.
Según el informe preliminar, a eso de las 11:30 a.m. un conductor, identificado como Jesús R. Vega Sanabria, de 36 años y residente en ese municipio, transitaba en su gugua Toyota Highlander azul de 2017 por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 0.5, impactó fatalmente a la persona, que aún no ha sido identificada.
La víctima fue transportada al hospital Menonita de Caguas, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.
A Vega Sanabria se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un .000% en su organismo.
El agente Ángel Acevedo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal Edwin Rivera se encuentran a cargo de la pesquisa.
