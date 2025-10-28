Opinión
28 de octubre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere persona que realizaba labores de ornato en Caguas tras ser atropellado

La víctima fue transportada al hospital Menonita donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales

28 de octubre de 2025 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un hombre murió esta mañana en Caguas tras ser atropellado por un conductor, que pemaneció en la escena.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Una persona que realizaba labores de ornato en la carretera PR-195, en Caguas, murió en la mañana de este martes luego de ser impactado por un vehículo, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, a eso de las 11:30 a.m. un conductor, identificado como Jesús R. Vega Sanabria, de 36 años y residente en ese municipio, transitaba en su gugua Toyota Highlander azul de 2017 por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 0.5, impactó fatalmente a la persona, que aún no ha sido identificada.

La víctima fue transportada al hospital Menonita de Caguas, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

A Vega Sanabria se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un .000% en su organismo.

El agente Ángel Acevedo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal Edwin Rivera se encuentran a cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
