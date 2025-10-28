Muere persona que realizaba labores de ornato en Caguas tras ser atropellado

Una persona que realizaba labores de ornato en la carretera PR-195, en Caguas, murió en la mañana de este martes luego de ser impactado por un vehículo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, a eso de las 11:30 a.m. un conductor, identificado como Jesús R. Vega Sanabria, de 36 años y residente en ese municipio, transitaba en su gugua Toyota Highlander azul de 2017 por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 0.5, impactó fatalmente a la persona, que aún no ha sido identificada.

La víctima fue transportada al hospital Menonita de Caguas, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

A Vega Sanabria se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando un .000% en su organismo.