Peligrosa travesía: interceptan embarcación sobrecargada con 40 migrantes cerca de Desecheo

Una embarcación improvisada y sobrecargada con 40 migrantes de nacionalidad dominicana, haitiana y uzbeka fue interceptada cerca de la isla de Desecheo, al oeste de Puerto Rico, confirmó la Guardia Costera.

De acuerdo al comunicado de prensa, la tripulación del patrullero de la Guardia Costera, Heriberto Hernández, repatrió el domingo a 32 de los 40 migrantes a una embarcación de la Armada de República Dominicana.

De los 40 migrantes, 36 son ciudadanos dominicanos, tres haitianos y un ciudadano uzbeko.

La Guardia Costera explicó que el personal de vigilancia del Sector de San Juan recibió un informe de la tripulación aérea de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre una embarcación improvisada de entre 20 y 30 pies de eslora que se encontraba peligrosamente sobrecargada.

Con la asistencia de la aeronave de CBP, el patrullero de la Guardia Costera, Heriberto Hernández, interceptó la embarcación sospechosa, según la comunicación escrita.

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“Este resultado exitoso se debe al profesionalismo y la firme determinación de nuestras tripulaciones de la Guardia Costera y de los socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional para detener los viajes de migración ilegal en el mar”, dijo el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector de San Juan.

“Para cualquiera que esté considerando participar en una travesía de migración marítima ilegal, ¡no se haga a la mar! Estos viajes son extremadamente peligrosos y, en la mayoría de los casos, involucran embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar, que hacen agua y carecen de equipos de salvamento. Quienes sean interceptados participando en una travesía ilegal podrían enfrentar procesamiento judicial o ser repatriados a su país de origen o al país desde donde se inició el viaje”, añadió.

La intervención formó parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, denominada Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión, que integra múltiples agencias estatales y federales.

A través de una colaboración histórica entre agencias, se coordina los recursos de las fuerzas del orden federales para identificar, investigar y procesar toda la gama de delitos cometidos por estas organizaciones, responsables durante años de alimentar la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras estadounidenses.