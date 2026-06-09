Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peligrosa travesía: interceptan embarcación sobrecargada con 40 migrantes cerca de Desecheo

La Guardia Costera confirmó que había ciudadanos dominicanos, haitianos y un uzbeko

9 de junio de 2026 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tripulación del patrullero de la Guardia Costera Heriberto Hernández repatrió el domingo a varios ciudadanos. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una embarcación improvisada y sobrecargada con 40 migrantes de nacionalidad dominicana, haitiana y uzbeka fue interceptada cerca de la isla de Desecheo, al oeste de Puerto Rico, confirmó la Guardia Costera.

RELACIONADAS

De acuerdo al comunicado de prensa, la tripulación del patrullero de la Guardia Costera, Heriberto Hernández, repatrió el domingo a 32 de los 40 migrantes a una embarcación de la Armada de República Dominicana.

De los 40 migrantes, 36 son ciudadanos dominicanos, tres haitianos y un ciudadano uzbeko.

La Guardia Costera explicó que el personal de vigilancia del Sector de San Juan recibió un informe de la tripulación aérea de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre una embarcación improvisada de entre 20 y 30 pies de eslora que se encontraba peligrosamente sobrecargada.

Con la asistencia de la aeronave de CBP, el patrullero de la Guardia Costera, Heriberto Hernández, interceptó la embarcación sospechosa, según la comunicación escrita.

“Este resultado exitoso se debe al profesionalismo y la firme determinación de nuestras tripulaciones de la Guardia Costera y de los socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional para detener los viajes de migración ilegal en el mar”, dijo el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector de San Juan.

“Para cualquiera que esté considerando participar en una travesía de migración marítima ilegal, ¡no se haga a la mar! Estos viajes son extremadamente peligrosos y, en la mayoría de los casos, involucran embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar, que hacen agua y carecen de equipos de salvamento. Quienes sean interceptados participando en una travesía ilegal podrían enfrentar procesamiento judicial o ser repatriados a su país de origen o al país desde donde se inició el viaje”, añadió.

La intervención formó parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, denominada Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión, que integra múltiples agencias estatales y federales.

A través de una colaboración histórica entre agencias, se coordina los recursos de las fuerzas del orden federales para identificar, investigar y procesar toda la gama de delitos cometidos por estas organizaciones, responsables durante años de alimentar la violencia y la inestabilidad dentro de las fronteras estadounidenses.

La iniciativa también presta especial atención a la investigación y procesamiento de quienes participan en la trata de menores u otros delitos que afectan a niños.

Tags
Breaking NewsGuardia CosteraPuerto RicoInmigrantesRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: