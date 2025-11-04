Policía corrobora información relacionada con desaparición de joven en Humacao

Investigadores de la Policía verifican informaciones que ha comenzado a recibir en relación a la desaparición de una joven en Humacao, que fue reportada este pasado domingo.

El inspector Jesús Cruz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, aseguró que “está llegando información”.

Wesleany Martínez Ocasio, de 19 años, fue vista por última vez el pasado sábado, 1 de noviembre, en el balcón de su residencia en el sector Fernández, barrio Candelero Arriba, en Humacao.

“Seguimos buscando información. Estamos recibiendo información y la estamos corroborando”, recalcó Cruz, sin ofrecer detalles adicionales.

El oficial sí exhortó a que la ciudadanía continúe cooperando porque “estamos tratando de dar con la ubicación de la joven”.

En entrevista con TeleOnce, la madre de la joven, Carmen Teresa Ocasio, considera que la expareja de la joven tiene algo que ver con su desaparición.

“Ella me indicó que sufría de maltrato y me enseñó varios hematomas en el cuerpo, en la cara...”, expresó Ocasio, en la entrevista televisiva. “Incluso me dijo que la cogía por el cuello, la insultaba emocionalmente”.

Según Ocasio, la joven le dijo que la herida que tiene en una de sus manos se la causó su expareja, de quien se había separado y contra quien solicitó una orden de protección.

“Ella estaba en el balcón hablando con su amiga, que le pregunta si estaba bien y ella diciendo que estaba tomando buenas decisiones”, relató Ocasio. “Cuando mi hermana procede a darle el teléfono, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba”.

Ocasio dijo que su hija es la persona que se aprecia en las imágenes captadas por la cámara de seguridad de un negocio, en las que se ve a alguien caminando cuando se le acerca una guagua y poco después la aborda a eso de las 4:50 p.m. del sábado 1 de noviembre.

“Sí, esa es ella”, comentó Ocasio a TeleOnce. “La buscaron en otra guagua, que no es la del tipo”.

“Mi corazón me dicta que él la tiene”, manifestó.

Al momento de la desaparición de Martínez Ocasio, la orden de protección que había solicitado no había sido diligenciada. Al momento se desconoce el paradero del hombre.

De hecho, el superintendente de la Policía, Joseph González, anunció ayer, lunes, que ordenó una investigación paralela para determinar si esa orden de protección fue manejada responsablemente tras ser solicitada el 24 de octubre.

Según el investigador principal en la desaparición de Martínez Ocasio, Daniel Allende, la orden de protección se emitió tras un presunto incidente de violencia de género que ocurrió en Cayey ese mismo día.

Mientras, la madre de la joven confesó que teme por lo peor, aunque mantiene la esperanza de que encontrarán a su hija en buen estado.

“Pienso que la voy a encontrar en un matorral y que la voy a encontrar muerta”, dijo Ocasio sin poder contener las lágrimas. “Es mi única hija”.