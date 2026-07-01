Realizan operativo de rescate marítimo en playa de Barceloneta

La Unidad Marítima de la Policía en Arecibo realiza un operativo de rescate de una o varias personas que fueron arrastradas por las fuertes corrientes marítimas en la zona entre Isla de Roque y La Boca, en Barceloneta, confirmó este miércoles a El Nuevo Día la Oficina de Comunicaciones de la Policía en Arecibo.

“Hasta el momento son una o varias personas arrastradas, pero no se ha especificado cuántos son, o si son turistas o locales”, indicó la agente Mayra Ortiz a este medio.