Realizan operativo de rescate marítimo en playa de Barceloneta
Al momento, no se ha indicado si se trata de una o más personas
1 de julio de 2026 - 2:53 PM
1 de julio de 2026 - 2:53 PM
La Unidad Marítima de la Policía en Arecibo realiza un operativo de rescate de una o varias personas que fueron arrastradas por las fuertes corrientes marítimas en la zona entre Isla de Roque y La Boca, en Barceloneta, confirmó este miércoles a El Nuevo Día la Oficina de Comunicaciones de la Policía en Arecibo.
“Hasta el momento son una o varias personas arrastradas, pero no se ha especificado cuántos son, o si son turistas o locales”, indicó la agente Mayra Ortiz a este medio.
Isla de Roque es una zona costera donde ubica un antiguo muelle histórico y una comunidad residencial en el sector de Palmas Altas, en la PR-681, mientras que La Boca es un pintoresco sector costero y una playa de arena volcánica muy popular entre los visitantes.
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