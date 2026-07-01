Conductora pierde la vida en accidente frente a la playa Los Tubos en Manatí
La Policía no descarta que el accidente fuera provocado por exceso de velocidad
1 de julio de 2026 - 3:45 PM
Actualizado el 1 de julio de 2026 - 4:07 PM
1 de julio de 2026 - 3:45 PM
Actualizado el 1 de julio de 2026 - 4:07 PM
Una conductora falleció en la tarde de este miércoles en un accidente de tránsito registrado en la carretera PR-686, frente al Balneario Los Tubos en Manatí.
El informe preliminar de la Policía resaltó que la fémina, identificada como Janice Marie Córdova Sánchez, de 33 años y residente de ese municipio, conducía un Toyota Corolla negro con tablilla KCF-607 “presuntamente a alta velocidad” cuando impactó una guagua Ford Escape color gris.
“(Conducía) a una velocidad que no le permitía el control y dominio del volante, dando a lugar a que por tal descuido y negligencia impactara con la parte frontal de su vehículo”, senala el informe.
A consecuencia del impacto, la mujer falleció en el acto, mientras que una pasajera, identificada como Jennifer Maldonado Cornier, de 37 años y también residente en Manatí, fue transportada al hospital Medical Center en condición estable.
De momento, la Policía no ofreció información sobre el estado de salud de la pasajera, o si la guagua Ford Escape estaba ocupada al ocurrir el accidente.
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