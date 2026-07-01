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Conductora pierde la vida en accidente frente a la playa Los Tubos en Manatí

La Policía no descarta que el accidente fuera provocado por exceso de velocidad

1 de julio de 2026 - 3:45 PM

Updated At

Actualizado el 1 de julio de 2026 - 4:07 PM

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De momento, la Policía no identificó a la mujer que falleció, ni a la pasajera que resultó herida. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una conductora falleció en la tarde de este miércoles en un accidente de tránsito registrado en la carretera PR-686, frente al Balneario Los Tubos en Manatí.

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El informe preliminar de la Policía resaltó que la fémina, identificada como Janice Marie Córdova Sánchez, de 33 años y residente de ese municipio, conducía un Toyota Corolla negro con tablilla KCF-607 “presuntamente a alta velocidad” cuando impactó una guagua Ford Escape color gris.

“(Conducía) a una velocidad que no le permitía el control y dominio del volante, dando a lugar a que por tal descuido y negligencia impactara con la parte frontal de su vehículo”, senala el informe.

A consecuencia del impacto, la mujer falleció en el acto, mientras que una pasajera, identificada como Jennifer Maldonado Cornier, de 37 años y también residente en Manatí, fue transportada al hospital Medical Center en condición estable.

De momento, la Policía no ofreció información sobre el estado de salud de la pasajera, o si la guagua Ford Escape estaba ocupada al ocurrir el accidente.

Una conductora murió tras chocar con una guagua mientras transitaba por el kilómetro 7 de la carretera PR-836 frente al balneario Los Tubos, en Manatí.
Una conductora murió tras chocar con una guagua mientras transitaba por el kilómetro 7 de la carretera PR-836 frente al balneario Los Tubos, en Manatí. (Suministrada por la Policía)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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