Conductora pierde la vida en accidente frente a la playa Los Tubos en Manatí

Una conductora falleció en la tarde de este miércoles en un accidente de tránsito registrado en la carretera PR-686, frente al Balneario Los Tubos en Manatí.

El informe preliminar de la Policía resaltó que la fémina, identificada como Janice Marie Córdova Sánchez, de 33 años y residente de ese municipio, conducía un Toyota Corolla negro con tablilla KCF-607 “presuntamente a alta velocidad” cuando impactó una guagua Ford Escape color gris.

“(Conducía) a una velocidad que no le permitía el control y dominio del volante, dando a lugar a que por tal descuido y negligencia impactara con la parte frontal de su vehículo”, senala el informe.

A consecuencia del impacto, la mujer falleció en el acto, mientras que una pasajera, identificada como Jennifer Maldonado Cornier, de 37 años y también residente en Manatí, fue transportada al hospital Medical Center en condición estable.

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De momento, la Policía no ofreció información sobre el estado de salud de la pasajera, o si la guagua Ford Escape estaba ocupada al ocurrir el accidente.