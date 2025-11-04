Recuperan cuerpo baleado dentro de auto incendiado en Río Piedras
4 de noviembre de 2025 - 7:47 AM
Un hombre baleado fue encontrado dentro de un vehículo incendiado en la noche de este lunes en Río Piedras, informó la Policía.
El suceso fue reportado a eso de las 9:14 p.m., en la calle 14, intersección con la calle 49, que ubica en las parcelas Falú.
De acuerdo con el informe de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un vehículo incendiado.
Al llegar los agentes a la escena, encontraron un auto que comenzaba a incendiarse.
“Al lugar se personaron los Bomberos estatales quienes extinguieron el fuego”, apuntó el informe policiaco.
Agregó que en el interior del Toyota Corolla del año 2001 encontraron “el cuerpo de un hombre”, con “varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”.
El occiso no ha sido identificado, pero fue descrito como de tez blanca, ojos color marrón, 5’9” de estatura, 230 libras de peso, con bigote y chiva canosa.
Además, vestía una camiseta tipo T-shirt color azul oscuro con las letras ‘Adidas’, pantalón largo de color negro, calzado deportivo negro y un sombrero.
El cuerpo fue transportado por personal de Ciencias Forenses para fines de autopsia.
El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Jimara M. Maisonet Rua se hicieron cargo de la investigación.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 388 asesinatos en lo que va de este año, 21 menos que los 409 registrados a la misma fecha en el 2024.
