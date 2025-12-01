Reportan fallecimiento en accidente vehicular en Isabela

Un conductor de 44 años falleció en un accidente de tránsito en la tarde de este domingo en Isabela, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:19 p.m., en la carretera PR-113 kilómetro 4.7, barrio Cotto.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “Ivern Nieves Carroll de 44 años y residente de Isabela, conducía un vehículo Toyota, Highlander, color rojo, del año 2002”.

Agregó que “al llegar al kilometro 4.7, el mismo perdió el control y dominio del volante, lo que provocó que este invadiera el carril contrario e impactara un árbol adyacente a la carretera”.

“Nieves Carroll sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, apuntó el informe policiaco.

PUBLICIDAD

La agente Melissa Pérez Reilly, adscrita a la División Patrullas de Carreteras Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Omar Padilla, junto con la fiscal Milagros Guntin tienen a su cargo la investigación".

Noviembre cerró como el mes con más fatalidades de tránsito en lo que va de este año, con un total de 34. Ese total representa un aumento de 20 muertes más que los registrados en noviembre de 2024, que fue el mes con menos fatalidades el año pasado.