Reportan incidente con helicóptero en el aeropuerto Luis Muñoz Marín: ocupantes resultaron ilesos

Un incidente con un helicóptero se reportó este sábado durante un simulacro de emergencia realizado por la empresa Aerostar Airport Holdings en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

En comunicado de prensa, la empresa administradora del aeropuerto informó que los hechos ocurrieron en la pista 10-28 del aeropuerto y que el helicóptero era parte de un simulacro de emergencia que se realizaba.

El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, confirmó que los ocupantes de la nave, cuatro en total, se encuentra ilesos.

Hernández explicó que el helicóptero experimentó un desperfecto luego de despegar, lo que le obligó a regresar al aeropuerto.

El aeropuerto activó de inmediato los protocolos de emergencia. Luego del aterrizaje de emergencia, la aeronave fue transportada fuera de la zona.