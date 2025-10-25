Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de octubre de 2025
87°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan incidente con helicóptero en el aeropuerto Luis Muñoz Marín: ocupantes resultaron ilesos

Aerostar Airport Holdings, LLC., confirmó que la nave era utilizada en un simulacro de emergencia

25 de octubre de 2025 - 1:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un incidente con un helicóptero se reportó este sábado durante un simulacro de emergencia realizado por la empresa Aerostar Airport Holdings en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la empresa administradora del aeropuerto informó que los hechos ocurrieron en la pista 10-28 del aeropuerto y que el helicóptero era parte de un simulacro de emergencia que se realizaba.

El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, confirmó que los ocupantes de la nave, cuatro en total, se encuentra ilesos.

Hernández explicó que el helicóptero experimentó un desperfecto luego de despegar, lo que le obligó a regresar al aeropuerto.

El aeropuerto activó de inmediato los protocolos de emergencia. Luego del aterrizaje de emergencia, la aeronave fue transportada fuera de la zona.

Aerostar añadió que, tras atender el incidente con el helicóptero, el simulacro continuó y se completó exitosamente.

Tags
Breaking NewsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínCarolinaIsla VerdeAeropuertos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: