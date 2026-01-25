Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Extinguen incendio en un pulguero en la avenida Barbosa en Hato Rey

Los bomberos lograron controlar las llamas y se se encuentran en etapa de enfriamiento

25 de enero de 2026 - 7:21 PM

Updated At

Actualizado el 25 de enero de 2026 - 7:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El inicio de un incendio que ocurrió en un aparente "pulguero" en la avenida Barbosa en San Juan. Los bomberos ya disminuyeron bastante las llamas y trabajan para controlar el suceso. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un incendio que se desató en la tarde del domingo en un pulguero ubicado en la avenida Barbosa, en Hato Rey, fue controlado informó el Negociado de Bomberos de Puerto Rico.

Mediante una publicación en redes sociales, ese cuerpo reportó que en la escena se encontraban bomberos de Río Piedras, San José y Hato Rey atendiendo la situación.

“Hacemos un llamado a las comunidades aledañas a tomar las medidas de seguridad necesarias debido a la cantidad de humo en el lugar”, lee la publicación más temprano donde, además, se informó que la calle Carolina fue cerrada al tránsito por medidas de seguridad.

“En el mismo medio tenemos muchas llamas prendidas. Esto es como un pulguero donde hay diferentes kioscos y como un bazaar donde viene la comunidad y venden sus productos”, explicó el capitán Félix Morales en una entrevista para Telenoticias (Telemundo).

A las 7:21 p.m., la oficial de prensa del Negociado de Bomberos, Ivonne Rosario, confirmó el fuego fue controlado y se encontraba en etapa de enfriamiento.

Morales apuntó que por el momento no hay personas heridas y que el incendio estaba confinado en el centro del bazaar.

“Es muy pronto (para saber qué ocurrió el fuego). Todavía está esa etapa de mucho calor, mucha candela”, añadió además el capitán.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
