Extinguen incendio en un pulguero en la avenida Barbosa en Hato Rey

Un incendio que se desató en la tarde del domingo en un pulguero ubicado en la avenida Barbosa, en Hato Rey, fue controlado informó el Negociado de Bomberos de Puerto Rico.

Mediante una publicación en redes sociales, ese cuerpo reportó que en la escena se encontraban bomberos de Río Piedras, San José y Hato Rey atendiendo la situación.

“Hacemos un llamado a las comunidades aledañas a tomar las medidas de seguridad necesarias debido a la cantidad de humo en el lugar”, lee la publicación más temprano donde, además, se informó que la calle Carolina fue cerrada al tránsito por medidas de seguridad.

“En el mismo medio tenemos muchas llamas prendidas. Esto es como un pulguero donde hay diferentes kioscos y como un bazaar donde viene la comunidad y venden sus productos”, explicó el capitán Félix Morales en una entrevista para Telenoticias (Telemundo).

A las 7:21 p.m., la oficial de prensa del Negociado de Bomberos, Ivonne Rosario, confirmó el fuego fue controlado y se encontraba en etapa de enfriamiento.

Morales apuntó que por el momento no hay personas heridas y que el incendio estaba confinado en el centro del bazaar.