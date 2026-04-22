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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin rastro de dos hombres reportados como desaparecidos en Carolina y Fajardo

Las autoridades desconocen el paradero de Andro Beltre Freijomil y Xavier Mercado Bernard

22 de abril de 2026 - 7:13 AM

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Xavier Mercado Bernard, (a la izquierda) fue visto por última vez en Fajardo, mientras que Andro Beltre Freijomil, (a la derecha) fue reportado desaparecido en Carolina. (Suministrada)
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Las autoridades solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de dos hombres reportados como desaparecidos, en casos separados, en Carolina y Fajardo.

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Uno de los hombres es buscado por la División de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, luego de que fuera visto por última vez el pasado 5 de abril en ese municipio.

Andro Beltre Freijomil, de 24 años y de nacionalidad dominicana, fue reportado como desaparecido luego de haberlo visto por última vez cuando salió de su residencia en la calle 111 de la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina.

Beltre Freijomil fue descrito como de tez trigueña, ojos y cabello marrón, estatura de 5 pies 7 pulgadas y 230 libras de peso.

Se indicó que, como seña particular, presenta una pequeña mancha visible en el cuello.

Por otro lado, la Oficina de Coordinación e Investigaciones de Personas Desaparecidas de la Policía informó que busca dar con el paradero de Xavier Mercado Bernard, de 31 años.

La Uniformada indicó que fue reportado como desaparecido por su madre el 28 de diciembre de 2025. Fue visto por última vez en el municipio de Fajardo.

“Se desconoce vestimenta al momento de su desaparición. Posee tatuaje en la mano derecha de un rosario con una cruz y nombre de Nidya”, agregó el informe policiaco.

Las autoridades urgen a cualquier persona que conozca sobre el paradero de este hombre a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o llamando a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

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