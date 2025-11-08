Opinión
8 de noviembre de 2025
Tragedia en Orocovis: mujer pierde la vida tras impactar un árbol en la carretera 156

La Policía confirmó que la conductora fue trasladada a un hospital, donde falleció durante la tarde del sábado

8 de noviembre de 2025 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Debido al accidente ha aumentado la congestión de tránsito en la zona cercana a la carretera PR-167 y la avenida Magnolias, según indicó la Policía. (Archivo)
El accidente de tránsito se reportó en la carretera 156. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer falleció este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 6.8 de la carretera 156, en el barrio Botijas II, del sector La Médica en Orocovis, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, la conductora transitaba a bordo de un Toyota Yaris color azul, del año 2014, cuando perdió el control del volante e impactó un árbol en el mencionado lugar.

Tras el choque registrado este mañana, la fémina, que no ha sido identificada, fue transportada hasta el hospital Menonita en Aibonito. Sin embargo, la Policía confirmó que la mujer murió en horas de la tarde.

La División Patrullas de Carreteras de Aibonito está a cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
