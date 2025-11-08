Tragedia en Orocovis: mujer pierde la vida tras impactar un árbol en la carretera 156
La Policía confirmó que la conductora fue trasladada a un hospital, donde falleció durante la tarde del sábado
8 de noviembre de 2025 - 4:49 PM
8 de noviembre de 2025 - 4:49 PM
Una mujer falleció este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 6.8 de la carretera 156, en el barrio Botijas II, del sector La Médica en Orocovis, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar, la conductora transitaba a bordo de un Toyota Yaris color azul, del año 2014, cuando perdió el control del volante e impactó un árbol en el mencionado lugar.
Tras el choque registrado este mañana, la fémina, que no ha sido identificada, fue transportada hasta el hospital Menonita en Aibonito. Sin embargo, la Policía confirmó que la mujer murió en horas de la tarde.
La División Patrullas de Carreteras de Aibonito está a cargo de la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: