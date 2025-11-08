Tragedia en Orocovis: mujer pierde la vida tras impactar un árbol en la carretera 156

Una mujer falleció este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 6.8 de la carretera 156, en el barrio Botijas II, del sector La Médica en Orocovis, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar, la conductora transitaba a bordo de un Toyota Yaris color azul, del año 2014, cuando perdió el control del volante e impactó un árbol en el mencionado lugar.

Tras el choque registrado este mañana, la fémina, que no ha sido identificada, fue transportada hasta el hospital Menonita en Aibonito. Sin embargo, la Policía confirmó que la mujer murió en horas de la tarde.