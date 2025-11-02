Un camión que despachaba gasolina se incendia en una gasolinera en Hatillo

Un camión que despachaba gasolina se incendió en la tarde del sábado en los predios de una gasolinera Gulf en Hatillo, informó la Policía.

El incidente fue reportado a través del Sistema 9-1-1 y ocurrió en la PR-130, kilómetro 2.5, en el barrio Capaéz, sector Cuesta del Guama.

De acuerdo con la información preliminar, “un camión que se encontraba despachando gasolina se incendió”. Personal del Negociado de Bomberos de Hatillo y Arecibo extinguió las llamas.

La Policía indicó que el fuego “se originó aparentemente por algún tipo de artificio incendiario”.

No se reportaron personas lesionadas.

Al lugar también acudieron personal del Fire Marshal del Negociado de Bomberos, Manejo de Emergencias Municipal, la Policía Municipal y agentes del Distrito de Hatillo.

Así quedó el camión luego que se controló el fuego. (Policía de Puerto Rico)