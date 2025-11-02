Opinión
2 de noviembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un camión que despachaba gasolina se incendia en una gasolinera en Hatillo

Según la Policía, el fuego habría sido provocado con un "artificio incendiario". No se reportaron heridos.

2 de noviembre de 2025 - 10:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un camión que despachaba gasolina se incendió en una gasolinera Gulf en Hatillo. No hubo heridos, informó la Policía.
Un camión que despachaba gasolina se incendió en una gasolinera Gulf en Hatillo. No hubo heridos, informó la Policía. (Policía )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un camión que despachaba gasolina se incendió en la tarde del sábado en los predios de una gasolinera Gulf en Hatillo, informó la Policía.

El incidente fue reportado a través del Sistema 9-1-1 y ocurrió en la PR-130, kilómetro 2.5, en el barrio Capaéz, sector Cuesta del Guama.

De acuerdo con la información preliminar, “un camión que se encontraba despachando gasolina se incendió”. Personal del Negociado de Bomberos de Hatillo y Arecibo extinguió las llamas.

La Policía indicó que el fuego “se originó aparentemente por algún tipo de artificio incendiario”.

No se reportaron personas lesionadas.

Al lugar también acudieron personal del Fire Marshal del Negociado de Bomberos, Manejo de Emergencias Municipal, la Policía Municipal y agentes del Distrito de Hatillo.

Un camión que despachaba gasolina se incendió en una gasolinera Gulf en Hatillo. No hubo heridos, informó la Policía.
Así quedó el camión luego que se controló el fuego. (Policía de Puerto Rico)

La investigación está a cargo de la agente Angélica Del Valle, adscrita a la Oficina de Explosivos del área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Christian Avilés Aponte, quienes consultarán el caso con el fiscal de turno, según el informe policial.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
