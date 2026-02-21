Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ángel Pérez solicita devolución de fianza de $10,000

Los abogados del exalcalde de Guaynabo presentaron una moción ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico

21 de febrero de 2026 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exalcalde Ángel Pérez, junto a su abogado José Olmos. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La representación legal del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, presentó ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico una moción solicitando la devolución de los $10,000 que el convicto pagó como fianza al inicio de su proceso judicial.

RELACIONADAS

En un documento de dos páginas con fecha del 17 de febrero, el abogado José R. Olmo Rodríguez indicó que la fianza fue consignada el 17 de diciembre de 2021, pocos días después de que el exalcalde fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“Habiendo sido ya sentenciado, (el exalcalde) solicita la devolución de dicha fianza”, indicó Olmo Rodríguez en la moción.

Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre de 2021 en su residencia en Guaynabo por agentes del FBI, en relación con el mismo esquema de corrupción por el que el exalcalde de Cataño, el convicto Félix “el Cano” Delgado Montalvo, se había declarado culpable.

“El alcalde estuvo involucrado en una conspiración de soborno desde el 2019 hasta mayo de 2021 recibió y aceptó pago de cinco mil dólares en varias ocasiones de parte de individuo A”, informó en aquel entonces el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow.

En una de las secuencias de fotos, se ve al empresario Oscar Santamaría bajándose de su auto, un Maserati azul, frente a un restaurante, el mismo lugar donde también se ve al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez bajarse de su auto oficial.En el mismo lugar también se ve a Pérez bajarse de su auto oficial.La fiscalía federal incluyó la foto de un cheque por la cantidad de $440,784.91 del Municipio de Guaynabo a la compañía Island Builders, que antes del juicio también había sido publicada, pero en aquel momento tenía tachado el nombre de la corporación.
1 / 22 | Las fotos que no habías visto de Ángel Pérez junto a Oscar Santamaría. En una de las secuencias de fotos, se ve al empresario Oscar Santamaría bajándose de su auto, un Maserati azul, frente a un restaurante, el mismo lugar donde también se ve al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez bajarse de su auto oficial. - Captura / El Nuevo Día

Según las autoridades federales, el exalcalde recibía sobornos de $5,000 de parte del empresario Oscar Santamaría , quien era dueño de negocios de recogido de residuos sólidos, construcción y seguros de salud, entre otros, y que tuvo contratos con varios municipios.

Santamaría se declaró culpable, fue sentenciado y cooperó con las autoridades para lograr la acusación de varios funcionarios, incluyendo a Pérez Otero.

Tras el proceso judicial, el 22 de marzo de 2023, un jurado declaró culpable al exalcalde de los cargos de conspiración, soborno y extorsión relacionados con el esquema de corrupción que cometió mientras ocupaba su cargo público. El juicio se extendió por seis días.

Posteriormente, la jueza de distrito Aida Delgado Colón sentenció a Pérez Otero a cumplir cinco años y tres meses de prisión. La togada, además, le impuso al exmiembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) tres años de probatoria y 160 horas de labor comunitaria.

Pérez Otero cumple actualmente en el Complejo Correccional Federal (FPC) Montgomery en Alabama.

“No, su señoría, según las recomendaciones de nuestros abogados, no haré comentarios”, indicó el exejecutivo municipal cuando la togada le preguntó si iba a hacer alguna declaración previo a la sentencia.

Tras la condena, el exalcalde, a través de su representación legal, recurrió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito para buscar revocación de su veredicto de culpabilidad y sentencia.

El 29 de octubre de 2025, un panel constituido por David Barron, O. Rogeriee Thompson y el puertorriqueño Gustavo Gelpí escuchó los planteamientos de la Fiscalía federal y la defensa durante una vista argumentativa en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan.

De momento, el Tribunal de Apelaciones no ha emitido una resolución sobre el caso.

