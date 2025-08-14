“Armado y peligroso”: radican cargos en ausencia contra imputado de un asesinato en 2017

La jueza Jailene González, del Tribunal de Humacao, halló causa para arresto en ausencia contra un hombre de 31 años, imputado por el asesinato de Kemuel Vázquez Lozada, de 22 años, en hechos ocurridos en 2017 en Loíza.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el día de los hechos, el Distrito Policíaco de Naguabo fue alertado sobre una persona muerta frente a una residencia ubicada en la calle principal de la comunidad Estancias de Húcares.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Vázquez Lozada, quien presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Por estos hechos, el fiscal Jaime Perea, de la Fiscalía de Humacao, formuló un cargo en ausencia contra Yaniel Cirino por asesinato en primer grado.

La togada emitió una orden de arresto contra el imputado y le fijó una fianza de $1,000,000.