Últimas Noticias
14 de agosto de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Armado y peligroso”: radican cargos en ausencia contra imputado de un asesinato en 2017

Contra Yaniel Cirino, de 31 años, pesa una orden de arresto por la muerte de Kemuel Vázquez Lozada, de 22

14 de agosto de 2025 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron en Loíza. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

La jueza Jailene González, del Tribunal de Humacao, halló causa para arresto en ausencia contra un hombre de 31 años, imputado por el asesinato de Kemuel Vázquez Lozada, de 22 años, en hechos ocurridos en 2017 en Loíza.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el día de los hechos, el Distrito Policíaco de Naguabo fue alertado sobre una persona muerta frente a una residencia ubicada en la calle principal de la comunidad Estancias de Húcares.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Vázquez Lozada, quien presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Por estos hechos, el fiscal Jaime Perea, de la Fiscalía de Humacao, formuló un cargo en ausencia contra Yaniel Cirino por asesinato en primer grado.

La togada emitió una orden de arresto contra el imputado y le fijó una fianza de $1,000,000.

Según la Uniformada, Cirino se presume armado y altamente peligroso.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
