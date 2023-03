El juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, emitió un memorando y orden en la que denegó una moción de Julio Herrera Velutini y Mark T. Rossini, coacusados junto con Wanda Vázquez Garced por un supuesto esquema para sobornar a la exgobernadora, que buscaba la designación de un agente especial que revisaría el contenido de las cuentas electrónicas ocupadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) o que se le permitiera a la defensa revisar dicho material para determinar si las comunicaciones eran privilegiadas o no.

Arias Marxuach también denegó una solicitud de los coacusados para que se le ordenara a la Fiscalía federal la devolución de todas las comunicaciones ocupadas, pero aprobó y ordenó la modificación de la composición y operación del equipo especial encargado de revisar las cuentas de correo electrónico de los tres acusados.

El memorando y orden emitida por Arias Marxuach el 28 de febrero del año en curso responde a una moción de emergencia radicada el 11 de noviembre de 2022 por los abogados de Herrera Velutini y Rossini con la que solicitaron la paralización del proceso de revisión de las comunicaciones y que se designara a un agente especial, externo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del FBI, que llevara a cabo la revisión, o que se le permitiera a los abogados de defensa realizar la revisión inicial de los mensajes.

Solicitaron además, que se le ordenara al gobierno federal a divulgar cómo llevarían a cabo el proceso de revisión de los mensajes, que devolvieran a la defensa los mensajes ocupados y que se le prohibiera a la Fiscalía utilizar comunicaciones protegidas bajo los estatutos de confidencialidad entre cliente-abogado y/o cliente-trabajo. Vázquez Garced se unió, más adelante, a la moción de emergencia.

En su respuesta a la moción de emergencia, la Fiscalía accedió a revelar el proceso de revisión de los mensajes y a no utilizar comunicaciones privilegiadas durante el proceso judicial, pero objetó el pedido de paralizar los trabajos del equipo de revisión, y se opuso a la designación de un agente especial y a devolver el material ocupado.

La defensa, en su réplica a la posición del gobierno federal, argumentó que el protocolo de revisión descrito era inadecuado, a lo que la Fiscalía respondió que la defensa falló en sustentar en derecho sus reclamos.

En el documento de 12 páginas, Arias Marxuach detalló que el gobierno federal obtuvo y ejecutó cinco órdenes de allanamiento y registro para lograr acceso a las cuentas de correo electrónico de Yahoo y Apple de Herrera Velutini; las cuentas de Apple y Google de Rossini; y la cuenta de Apple de Vázquez Garced.

El gobierno federal luego ejecutó otra orden sobre la cuenta de correo personal de Herrera Velutini que tiene con Apple. El juez presidente añadió que el gobierno federal no ocupó la cuenta de Herrera Velutini de Bancrédito International Bank & Trust, y resaltó que aunque Vázquez Garced es abogada, no ejerció dicha función durante el periodo en que se ejecutaron las órdenes de allanamiento y registro (entre noviembre de 2020 y enero de 2021).

En principio, un agente del FBI que no participó en la investigación del caso llevó a cabo una revisión inicial de los mensajes ocupados a modo de no exponer a los investigadores del caso a información privilegiada. El gobierno implementó, el 17 de marzo de 2022, un equipo de revisión formal compuesto por un abogado y paralegales de la División de Integridad Pública y de un agente del FBI no involucrado en la investigación.

Arias Marxuach argumentó en su escrito que el pedido al gobierno para que revelara el proceso de revisión de los mensajes y a no usar información privilegiada se tornó irrelevante, puesto que el gobierno ofreció dicha explicación y acordó no usar material privilegiado. Del mismo modo, el juez presidente determinó que el equipo de revisión sí puede proteger adecuadamente los preceptos de privilegio de los acusados, y ofreció ejemplos de jurisprudencia que certificaron el uso de personal de revisión.

“Los tribunales también han reconocido que el uso de equipos de revisión son particularmente apropiados cuando las comunicaciones se obtienen de manera secreta mediante una orden de allanamiento y registro válida. Inclusive en casos complejos y de alto perfil, en los que abogados son el objeto de investigaciones, los tribunales han determinado que los protocolos para equipos de revisión son suficientes para salvaguardar adecuadamente el privilegio de abogado-cliente y los derechos constitucionales de las personas investigadas”, resaltó Arias Marxuach.

“Aunque los acusados no muestran objeciones en cuanto a si las órdenes de allanamiento y registro eran inválidas, sí muestran reparos en cuanto a que las órdenes no especificaron cómo el material ocupado sería revisado. Sin embargo, tribunales de distrito en este circuito han mantenido que restricciones en una orden de allanamiento sobre cómo las agencias de ley y orden deben llevar a cabo búsquedas en cuentas de correo electrónico no son requeridas”, añadió el juez presidente al denegar la solicitud de designar un agente especial o permitirle a la defensa llevar a cabo la revisión inicial de los mensajes.

Del mismo modo, al denegar la solicitud para que el gobierno devolviera los mensajes ocupados, Arias Marxuach sostuvo que no existe evidencia alguna de que se llevó a cabo un registro y ocupación ilegal, “puesto que la información almacenada electrónicamente (ESI) fue obtenida mediante órdenes de allanamiento y registro válidas”.

No obstante, Arias Marxuach si ordenó la modificación del protocolo del equipo de revisión para aumentar aún más la protección de las comunicaciones privilegiadas de los acusados y para prevenir futuras disputas sobre evidencia.

Arias Marxuach ordenó que el equipo de revisión ahora estará compuesto por abogados y demás personal que no laboren en la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal. Además, los integrantes “no pueden responder a un supervisor inmediato con nadie del equipo de fiscales, y cualquier supervisor activo en el equipo de revisión permanecerá aislado de la investigación”.

También concedió a la defensa 14 días para que entreguen al tribunal una lista de palabras clave que el equipo de revisión utilizará en su proceso para capturar comunicaciones o documentos privilegiados.

“El equipo de revisión podrá retomar sus labores una vez el gobierno reciba la lista de palabras clave adicionales, o si transcurren los 14 días. Los documentos que contengan las palabras clave serán segregados para ser revisados por el equipo. Dicha segregación consistirá de tres categorías: no privilegiado, privilegiado o potencialmente privilegiado. Los documentos podrán ser entregados a los fiscales solo si el abogado del equipo de revisión determina que no contienen información privilegiada”, enfatizó.

Arias Marxuach añadió que toda comunicación privilegiada permanecerá segregada y no será entregada a la fiscalía. El equipo de revisión también entregará al abogado del acusado en cuestión copias de cualquier comunicación potencialmente privilegiada. Por último, el equipo de revisión trabajará con la defensa para alcanzar un consenso en cuanto a las comunicaciones potencialmente privilegiadas para determinar si no son privilegiadas, si caen bajo alguna excepción a las reglas de comunicaciones privilegiadas, o si pueden ser editadas para eliminar la información privilegiada.

“De no alcanzar un consenso, la o las comunicaciones en disputa serán entregadas al tribunal, quien determinará si es privilegiado o propondrá ediciones del material privilegiado”, subrayó Arias Marxuach.