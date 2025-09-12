Opinión
12 de septiembre de 2025
82°aguaceros
NoticiasTribunales
Causa para arresto contra hombre de San Juan imputado de actos lascivos

José Juan Aponte Ortiz, de 51 años, presuntamente tocó a una mujer de 26 años

12 de septiembre de 2025 - 5:32 PM

Actualizado el 12 de septiembre de 2025 - 5:35 PM

José Juan Aponte Ortiz, de 51 años, está acusado por presuntos actos lascivos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Brenda Sala Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto, en la tarde del viernes, contra un hombre de San Juan que, presuntamente, cometió actos lascivos contra una mujer de 26 años, informó la Policía.

La fiscal Karina Lasalle Arroyo, de Fiscalía en San Juan, formuló los cargos contra José Juan Aponte Ortiz, de 51 años, por hechos registrados en enero de este año, cuando, presuntamente, el imputado tocó a la víctima de manera inapropiada y le manifestó palabras de índole sexual, según reveló la investigación realizada por agentes de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Salas Rivera encontró causa para arresto y fijó una fianza de $10,000 que el imputado prestó. La vista preliminar fue señalada para el 25 de septiembre.

Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
