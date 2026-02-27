Causa para arresto contra sujeto que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor en San Juan

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto, en la noche de este jueves, contra un hombre que, presuntamente, cometió un patrón de actos lascivos contra una menor de edad.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la fiscal Gina Diaz Ortiz, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de San Juan, formuló los cargos por actos lascivos contra Alexander López Portalatín.

Tras analizar la prueba, Alonso González encontró causa para arresto y fijó una fianza de $120,000 que López Portalatín prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

López Portalatín quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta el 11 de marzo, cuando se celebrará la vista preliminar.