Corre el reloj para que el exalcalde de Mayagüez evalúe si llega a un acuerdo de culpabilidad

Durante una vista celebrada este viernes, el juez William Machado Aldarondo , del Tribunal de Mayagüez , no fijó una fecha para el juicio. En su lugar, pautó para el 2 de abril una audiencia donde se deberá informar la decisión de las conversaciones o si se continúa con el proceso para el inicio del juicio.

En caso de no alcanzar un acuerdo, la defensa de los acusados tienen, además, hasta la mencionada fecha para informar si verán el juicio por jurado o por “tribunal de derecho”, lo que significa que sería el juez quien examine le prueba que le presente el FEI y determine si los encuentra o no culpable por los cargos.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si el FEI está dispuesto a llegar a un acuerdo con la defensa, respondió: “La posibilidad de llegar a acuerdos, uno nunca la descarta. Eso siempre va a ser parte del proceso si el acusado lo pide. Cuál va a ser la posibilidad, pues no lo sé porque no sé lo que se va a proponer y, por ende, no sé si es factible”.