1 de octubre de 2025
81°nubes rotas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Demandan a Anuel AA por supuesta agresión en un parque en Orlando: exigen $50,000

El querellante alega que el exponente urbano y otras personas presuntamente lo atacaron cuando se encontraba junto a su familia

1 de octubre de 2025 - 6:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El documento alega que Dávila sufrió daños físicos y además emocionales que lo dejaron con ansiedad e incapaz de cumplir con las labores de su trabajo. (JAVIER BELVER)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre demandó al exponente de música urbana Anuel AA y le exige un total de $50,000 en daños tras alegar que este y otras cinco personas lo agredieron durante un encuentro en un parque de Universal Orlando Resort, en el estado de Florida.

Según el documento legal, sometido por el abogado Michael Singh, el demandante del caso, Fernando Dávila, se encontraba en el parque acuático Volcano Bay cuando Anuel y su equipo presuntamente se le acercaron y lo golpearon en la cabeza y el cuerpo múltiples veces.

“Anuel llevó a cabo actos de conducta fuera de lugar y extremos al atacar violentamente al demandante (Dávila) en un lugar público y sin provocación”, lee la demanda, en la que también incluyen como demandados a otros cinco individuos, que no fueron identificados, al igual que al Universal Orlando Resort.

En el documento se alega que Dávila sufrió daños físicos y emocionales que lo dejaron con ansiedad e incapaz de cumplir con las labores de su trabajo.

El demandante también expresó que su madre e hijo se encontraban presentes en el lugar y presenciaron el suceso, lo que les causó graves angustias emocionales.

En cuanto al parque de atracciones, la demanda incluye una reclamación de daños contra la administración, alegando que “el lugar donde ocurrió la agresión era conocida por el demandado como una localización de control de multitudes, disputas de huéspedes o altercados que previamente ocurrieron o eran previsibles”.

“Universal falló en proveer personal de seguridad adecuado en esa área para monitorear el comportamiento de los huéspedes, intervenir en disturbios, o evitar actos violentos”, lee el documento.

El documento fue sometido el 26 de septiembre y el caso fue asignado a la jueza Heather Pinder Rodríguez.

Demanda contra Anuel AA por agresión en Orlando, Florida by El Nuevo Día

Entre los demandantes figuran Dávila, su madre Theresa Castillo y un menor de edad no nombrado, mientras que entre los demandados están el intérprete, cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago, Universal Orlando Resort y las cinco personas mencionadas, pero no identificadas, previamente en la nota.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
