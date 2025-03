El expúgil señaló que la petición de desestimación que presentó en enero pasado fue rechazada por el apelativo debido a que no fue radicada por el abogado que tiene asignado, el licenciado Ignacio Fernández.

“Pero (el abogado) contestó que solamente se iba a enfocar en la apelación directa, con lo que el apelante (Verdejo) no está de acuerdo, porque si el Tribunal Federal no tiene jurisdicción, no se tiene que revisar ningún otro asunto”, sostuvo Verdejo en una de las mociones.