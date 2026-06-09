Fijan fianza de $2 millones contra hombre imputado de matar a joven en Patillas

La jueza Cynthia Vázquez Peña, del Tribunal de Guayama, encontró causa probable para arresto en ausencia contra un hombre de 25 años imputado por un asesinato ocurrido en enero de este año en Patillas, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, Vázquez Peña expidió una orden de arresto contra Keimy Feliciano Colón Medina y fijó la fianza en $2 millones.

Contra Colón Medina pesan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

Conforme a la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, los hechos ocurrieron a las 9:49 p.m. del 28 de enero en la carretera PR-3, kilómetro 126.4, en el sector Seboruco de Patillas.

Ese día, Colón Medina supuestamente asesinó con un arma de fuego a Yadriel Antonio Rivas Laboy, de 22 años.