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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fijan fianza de $2 millones contra hombre imputado de matar a joven en Patillas

El Tribunal de Guayama emitió una orden de arresto en ausencia para Keimy Feliciano Colón Medina, de 25 años

9 de junio de 2026 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones, en coordinación con el CIC de Guayama, se mantienen activos para lograr su arresto. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Cynthia Vázquez Peña, del Tribunal de Guayama, encontró causa probable para arresto en ausencia contra un hombre de 25 años imputado por un asesinato ocurrido en enero de este año en Patillas, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Uniformada, Vázquez Peña expidió una orden de arresto contra Keimy Feliciano Colón Medina y fijó la fianza en $2 millones.

Contra Colón Medina pesan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

Conforme a la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, los hechos ocurrieron a las 9:49 p.m. del 28 de enero en la carretera PR-3, kilómetro 126.4, en el sector Seboruco de Patillas.

Ese día, Colón Medina supuestamente asesinó con un arma de fuego a Yadriel Antonio Rivas Laboy, de 22 años.

La Policía indicó que, como parte de la pesquisa, se realizaron entrevistas, análisis de evidencia y evaluaciones periciales, lo que permitió establecer su presunta responsabilidad en los hechos.

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Breaking NewsPatillasLey de ArmasAsesinatosCICGuayamaPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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