Fraude al desempleo: gran jurado acusa a ocho mujeres por esquema de $619,923

Un gran jurado acusó a ocho mujeres por participar en un esquema de fraude para obtener ilegalmente $619,923 en beneficios por desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

De acuerdo con el pliego acusatorio, emitido el 17 de diciembre, las acusadas utilizaron datos de identificación falsos, información de terceros y detalles fraudulentos relacionados con historiales de empleo como parte de una conspiración.

La pesquisa señala como figura central del esquema a Luz Garay-Osorio, entonces empleada del DTRH, quien presuntamente aprovechó su posición dentro de la agencia para realizar cambios en el sistema interno que permitieron hacer elegibles a familiares y allegados para recibir beneficios de desempleo, asistencia del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA) y del Programa de Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA).

Según la acusación, Garay-Osorio también utilizó su rol como entrevistadora para radicar reclamaciones fraudulentas, crear historiales laborales falsos, alterar información previa y emitir determinaciones monetarias y no monetarias.

Además, habría sometido reclamaciones utilizando identidades de otras personas y provocado que los beneficios fueran pagados a coconspiradoras, incluidas familiares.

En total, las acusadas obtuvieron aproximadamente $619,923 en beneficios fraudulentos. De esa cantidad, Garay-Osorio habría recibido cerca de $142,507 en pagos de soborno, provenientes de transferencias bancarias, giros postales y otros mecanismos financieros.

Entre las coacusadas a su vez figuran Glenda Garay-Osorio, Tatiana Skerrett-Garay, Ariana Skerrett-Garay, Dayanara Aquino-Garay, Nashaly Vega-Garay, Almarys de Jesús-Garay y Mariela Cabrera-Vistel, quienes, según el pliego acusatorio, recibieron distintas cantidades en beneficios y luego transfirieron parte o la totalidad del dinero a la cuenta bancaria de la acusada principal.

Además de los cargos por conspiración para robar fondos federales y fraude postal por servicios honestos, Garay-Osorio, quien fue despedida del DTRH, también enfrenta cargos por lavado de dinero y robo de identidad agravado.

De ser halladas culpables, las acusadas enfrentan hasta cinco años de prisión por los cargos de robo de fondos gubernamentales y conspiración.

Mientras, Garay-Osorio podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude postal por servicios honestos y una sentencia obligatoria adicional de dos años por robo de identidad agravado. La acusa principal y Cabrera Vistel también se enfrentan a 20 años de cárcel por lavado de dinero.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con nuestras contrapartes estatales y federales, continuará responsabilizando a quienes intenten explotar beneficios federales para beneficio personal, proteger a las poblaciones vulnerables y salvaguardar la integridad de los programas financiados con fondos públicos“, expresó en declaraciones escritas el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.