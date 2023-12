El séptimo día del juicio federal por corrupción contra la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros “Tata” Charbonier y su esposo, Orlando Montes Rivera, tomó este martes un giro inesperado.

Tal y como estaban programados, los trabajos se reanudaron pasadas las 9:00 a.m., en la sala 4, del Tribunal federal, en Hato Rey, pero para sorpresa de todos, no salió la jueza federal Silvia Carreño Coll.

En su lugar, hizo aparición el juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, ante la mirada perpleja de los fiscales, la defensa e incluso los propios coacusados en el caso.

Tras entrar a sala los 12 miembros del jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, Arias Marxuach informó que Carreño Coll tuvo una situación de salud que la mantendrá alejada de sala unos días.

Dirigiéndose al jurado, Arias Marxuach dijo que “deben estar sorprendidos” y que se recesaban los trabajos “hasta nuevo aviso”. Destacó que el juicio “va a continuar” luego de un receso mientras Carreño Coll regresa.

De paso, el juez le hizo una advertencia al jurado sobre búsqueda de información externa durante el receso. El jurado no puede acceder a información relacionada al caso y tampoco dialogar con la prensa.

Tras recesar los trabajos en sala, las partes sostuvieron una reunión y se informó que la nueva fecha del juicio será el 8 de enero de 2024 a las 9:00 a.m.

“El único comentario que voy a hacer, número uno, es que estoy tan sorprendido como todos ustedes y, número dos, es que mi único pensamiento en este momento es desearle a la juez completa recuperación”, dijo el licenciado Francisco Rebollo, representante legal de la exrepresentante.

A la pregunta de si una situación como esta, donde se pone en pausa un juicio, ha ocurrido en el pasado, Anita Hill Adames, también representante legal de Charbonier Laureano, respondió en la afirmativa y recordó que para el huracán María, en 2017, sucedió algo parecido con un caso sobre los Ñetas.

Cuestionada sobre si entiende que esta suspensión afecta el proceso de juicio rápido, Hill Adames respondió: “No, no lo creo”. “Entiendo que no (que no tiene un impacto en el proceso). A ellos (el jurado) se les va a instruir que no pueden tener comunicación con la prensa ni estar leyendo ni posteando nada”, agregó.

“Confiamos en que ellos van a respetar las órdenes del tribunal”, precisó.

La Fiscalía federal alega que Charbonier Laureano le infló el salario a su entonces empleados, Frances Acevedo Ceballos, de $800 a $2,100 mensuales.

La acusación establece que el acuerdo para ese aumento consistió en que Acevedo Ceballos le pagara comisiones a Charbonier periódicamente. Añade que los pagos a veces eran directos a la entonces legisladora y en ocasiones a través de Montes Charbonier y su hijo, Orlando Montes Charbonier.

Asimismo, la fiscalía estimó que la exrepresentante recibió $100,000 durante el período de la alegada conspiración, desde septiembre, de 2017 hasta el 2020.

Referente a este caso, Acevedo Ceballos se declaró culpable el 2 de noviembre por uno de los diez cargos que enfrentaba en su contra por el alegado esquema, mientras que, Montes Charbonier se libró del proceso judicial, ya que se le desestimarán los cargos.

/

El resumen del juicio

El juicio inició el lunes, 11 de diciembre, cuando se seleccionó el jurado, que integran 12 personas: nueve mujeres y tres hombres. En total, se convocaron a 74 candidatos para integrar el jurado, pero se fueron descartando a medida que avanzaba el proceso debido a que, entre otras cosas, conocían testigos o habían leído sobre el caso.

En total, la Fiscalía federal ha presentado 12 testigos, comenzando con Sheila Mangual, exdirectora de la oficina legislativa de Charbonier Laureano; Belinda Soars, contable forense del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y Karen Torres, exdirectora de la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes.

A estos le siguió Francisco Parés, secretario del Departamento de Hacienda; Shannon Muldrow, supervisora de la División de Lavado de Dinero del FBI; Roxana Sifre Maldonado, exesposa del convicto alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado; y Patricia Dickerson, analista de servicios financieros en la Administración de Servicios de Rehabilitación del Departamento de Educación federal.

La lista continuó creciendo con la comparecencia Héctor Ramón Blaudell Viera, director auxiliar del área de auditoría Oficina de Ética Gubernamental (OEG); Israel Simon, agente especial del FBI y experto en polígrafos; y Arnold Rivera Agosto, procesador de transacciones desde hace 35 años y empleado de First Bank.

Los últimos dos testigos que se han sentado en el banquillo son: Tanya Pérez, empleada del Banco Popular y Andrew Waltz, agente especial del FBI. Precisamente, se supone que este martes se reanudara con el contrainterrogatorio a Waltz.

Este último testigo reveló que fue Jonathan Alemán, exdirector de la oficina legislativa de Charbonier Laureano, quien refirió a la exrepresentante ante las autoridades federales. “Sí”, contestó Waltz, sin precisar en qué momento ocurrió el acercamiento de Alemán al FBI, quien comenzó la pesquisa en febrero de 2020.