Hallan causa para arresto contra mujer por asesinar a su pareja con una puñalada en San Juan

Una jueza encontró causa para el arresto contra una mujer por el asesinato de su pareja con una puñalada ayer en San Juan.

En comunicado de prensa, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la Fiscalía de San Juan presentó cargos en la noche del lunes contra Gaudys María Dotel Santana.

Detalló que las denuncias le imputan “dar muerte a José Domínguez Jiménez durante un incidente de violencia doméstica reportado en la barriada Las Monjas, sector Martín Peña, en San Juan”.

La fiscal Shana Gould presentó dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Tras evaluar la prueba, la jueza Liza M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa y le fijó una fianza global de $1 millón.

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Según la investigación del agente Miguel A. Sáez y del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado domingo, 12 de abril, a eso de las 11:40 de la noche.

De la pesquisa se desprende que, luego de una discusión con su pareja, Domínguez Jiménez, la imputada entró a la residencia que compartían, agarró un cuchillo, salió de la residencia y lo apuñaló. El perjudicado falleció en Centro Médico de Río Piedras.